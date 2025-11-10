В Запорожской области появилась новая амбулатория на несколько сел по нацпроекту

Идет подключение сетей, вскоре доставят оборудование

МЕЛИТОПОЛЬ, 10 ноября. /ТАСС/. Специалисты завершили установку новой модульной амбулатории для жителей нескольких сел Запорожской области. Идет подключение сетей, вскоре доставят оборудование, сообщили в Минздраве региона.

"В селе Великая Белозерка завершена установка модульной амбулатории. Новое медицинское учреждение будет оказывать помощь взрослым и детям, а также жителям соседних сел. Модульная конструкция полностью возведена, выполнены все внутренние и наружные монтажные работы. Ведется подключение инженерных коммуникаций. Ожидается поставка медицинского оборудования и мебели", - говорится в Telegram-канале ведомства.

Также идет благоустройство территории. В амбулатории будут работать процедурный кабинет, смотровые, кабинеты для врачей-специалистов и регистратура, сказали в Минздраве области. В учреждении предусмотрят все для оказания первичной медико-санитарной помощи.

В региональном ведомстве добавили, что врачебная амбулатории появилась в селе по национальному проекту "Продолжительная и активная жизнь".