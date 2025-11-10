Медведев призвал вернуть Павловскому дворцовому ансамблю его исторический облик

Замглавы Совбеза РФ сделал особый акцент на том, что в период реставрации Павловск не будет закрыт для посетителей

Редакция сайта ТАСС

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев © Екатерина Штукина/ POOL/ ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 ноября. /ТАСС/. Дворцово-парковому ансамблю в Павловске к юбилею необходимо вернуть его исторический великолепный облик. Такое мнение высказал замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев, выступая на заседании организационного комитета по подготовке и проведению празднования 250-летия основания ансамбля.

"Нам нужно вернуть Павловску к юбилею тот великолепный облик, который был задуман и создан его создателями. Это требует и средств, и усилий", - сказал Медведев, отметив, что на прошлом заседании оргкомитета был одобрен план необходимых мероприятий. "С учетом замечаний, сделанных в ходе заседания, потом был доработан соответствующий проект плана мероприятий. Я исхожу из того, что в ближайшее время, просто сегодня, будет выпущен документ распоряжения правительства Российской Федерации о том, что будет делаться. Именно план мероприятий", - сообщил политик.

По словам Медведева, работа начата. "Мы сейчас немножко прогулялись, посмотрели. За полгода уже сделано немало. Исхожу из того, что будет сделаем еще больше", - высказал надежду он. При этом Медведев сделал особый акцент на том, что "в период реставрации, несмотря на важность этих процедур, Павловск не будет закрыт для посетителей, а сохранит свое значение как культурный центр".

Политик обратил внимание на то, что в истории России, в ее культурном пространстве Павловск занимает совершенно уникальное, особое место. По его мнению, это не только шедевр мировой архитектуры, но он также неразрывно связан с ключевыми историческими событиями нашей страны, с великими людьми, которые здесь бывали, жили, работали. "С другой стороны, у Павловска была очень тяжелая страница во время Великой Отечественной войны. Фашисты, по сути, стремились уничтожить этот шедевр, не оставив камня на камне ни на дворцах, ни от парка, который является уникальной частью комплекса. И, по сути, возрождение Павловска стало одним из символов нашей победы над фашизмом и торжеством добрых намерений, которые тогда проявила наша страна", - сказал Медведев. Он добавил, что, несмотря на сложности, которые были в период восстановления Павловска, все-таки удалось найти деньги, собрать уникальный коллектив реставраторов, таких подвижников, которые здесь трудились и восстановили этот шедевр.