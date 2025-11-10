На Дальнем Востоке будут развивать инженерное образование

Экономика региона требует специалистов с сильными инженерными компетенциями, отметил исполнительный директор КРДВ Гасан Гасанбалаев

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) и Фонд развития физтех-школ запустят комплекс мероприятий по развитию инженерного образования на Дальнем Востоке. Об этом сообщила пресс-служба корпорации.

"Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) совместно с Фондом развития физтех-школ по итогам договоренностей, достигнутых на ВЭФ-2025, дают старт крупной образовательной инициативе - олимпиаде для школьников "Дальневосточный Олимп". <…> Инициатива вносит вклад в развитие системы ранней профориентации и подготовки школьников на базе лучших педагогических практик страны с участием экспертов Московского физико-технического института (МФТИ) и ведущих профильных школ России", - говорится в сообщении.

Проект призван стать опорной точкой для развития инженерного образования и олимпиадного движения в макрорегионе. Олимпиада "Дальневосточный Олимп" представляет собой движение по комплексной подготовке талантливых школьников 7-10 классов к итоговому соревнованию в рамках программы, а также к другим олимпиадам по физике и математике.

"Важно еще в школе показывать ребятам их траекторию профессионального развития, - отметил исполнительный директор КРДВ Гасан Гасанбалаев. - Экономика Дальнего Востока требует специалистов с сильными инженерными компетенциями. Для этого в школе нужно делать упор на естественно-научные предметы, такие как физика, математика, химия, биология. Чтобы на выходе получать высокие баллы ЕГЭ, без преград поступать в дальневосточные университеты и интегрироваться в экономику макрорегиона, в том числе на предприятия резидентов ТОР и СПВ. Уверены, что запуск "Дальневосточного Олимпа" позволит поддержать ребят, чьи знания в физике и математике станут основой для новых инженерных и технологических прорывов".

Олимпиада "Дальневосточный Олимп" проводится в рамках проекта "Наука в регионы". На полях ВЭФ-2025 года КРДВ и Фонд развития физтех-школ подписали соглашение о методологической, организационной и информационной поддержке проекта. Предполагается реализация комплексного плана по повышению квалификации учителей, развитию олимпиадного движения, открытию профильных классов в школах и других инициатив, способствующих развитию образовательной среды на Дальнем Востоке.