Правда ли, что скоро мужья должны будут платить зарплату женам-домохозяйкам?
В СМИ и социальных сетях…
…активно распространяются сообщения о том, что вскоре мужчин в России обяжут платить женщинам за домашний труд. Если такую норму закрепят законодательно, то фиксированный ежемесячный платеж должен будет поступать на личный счет жены.
А что на самом деле?
О том, что мужей могут обязать выплачивать своим женам заработную плату за ведение домашнего хозяйства, СМИ стали писать после того, как это предложение озвучила психолог и общественный деятель Александра Миллер. Отметим, что ни к каким законодательным инициативам ее высказывания не имеют отношения.
По словам адвоката, политолога, члена Комиссии по новым технологиям и правовому обеспечению цифровизации общества Ассоциации юристов России Алексея Синицына, данное предложение является "очередным хайпом на популярную тему взаимоотношения полов" и не имеет абсолютно никакой законодательной перспективы. Более того, оно явным и грубым образом противоречит основам здоровой семейной психологии и общепризнанным нормам права.
"Ни мужской, ни женский труд в семье ни лучше ни хуже, ни дороже ни дешевле, они попросту равны, и если лица вступают в брак, то они соглашаются и принимают это. Именно такие представления о единстве, целостности и безусловном равенстве в семье закреплены законом, — разъясняет эксперт. — Например, согласно статье 34 Семейного кодекса РФ имущество, нажитое супругами во время брака, является их совместной и равной собственностью, а право на общее имущество супругов принадлежит также супругу, который в период брака осуществлял ведение домашнего хозяйства, уход за детьми или по другим уважительным причинам не имел самостоятельного дохода. Даже брачный договор, условия которого ставят одного из супругов в неблагоприятное положение, признается недействительным (статья 44 Семейного кодекса РФ). Таким образом, закон уже в достаточной степени защищает имущественные права супруга, который занимается ведением домашнего хозяйства. Вклад в благосостояние семьи и право на имущество в данном случае считаются равными. В дополнительном законодательном регулировании данное положение об имущественных правах супругов не нуждается".
Кроме того, эксперт обращает внимание, что "многие психологи и блогеры продвигают идеи о том, что мужчина должен женщине все, а женщина не должна мужчине ничего, и наоборот. Такие психологи и блогеры пользуются популярностью, так как человеку намного приятнее слушать о своих правах, а не об обязанностях. Многие мужчины и женщины находятся в информационных коконах соцсетей и уверены в своих исключительном превосходстве и невообразимой ценности, сосредоточены на эгоизме и получении удовольствия". Юрист видит в этом отчасти и причину демографических проблем национального масштаба.
"В 1981 году комедийный киножурнал "Фитиль" в короткометражке "Фамильная драгоценность" уже поднимал данный вопрос о стоимости женских услуг в семье, зачем ломать комедию в очередной раз? Конечно, и труд женщины, и труд мужчины в семье должен цениться по достоинству, но супруги должны это сами разрешать на основе взаимного уважения и взаимопонимания. Не нужно со своим калькулятором лезть в чужую семью", — заключает эксперт.
Краткие итоги
Нормативных изменений, принуждающих мужей платить женам заработную плату за выполнение домашних дел, нет. Более того, по мнению эксперта, подобные идеи не имеют никакой законодательной перспективы.
Материал подготовлен редакцией проекта "Проверка информации" при участии АНО "Диалог Регионы".
