Правда ли, что скоро мужья должны будут платить зарплату женам-домохозяйкам?

О том, что мужей могут обязать выплачивать своим женам заработную плату за ведение домашнего хозяйства, СМИ стали писать после того, как это предложение озвучила психолог и общественный деятель Александра Миллер. Отметим, что ни к каким законодательным инициативам ее высказывания не имеют отношения.

По словам адвоката, политолога, члена Комиссии по новым технологиям и правовому обеспечению цифровизации общества Ассоциации юристов России Алексея Синицына, данное предложение является "очередным хайпом на популярную тему взаимоотношения полов" и не имеет абсолютно никакой законодательной перспективы. Более того, оно явным и грубым образом противоречит основам здоровой семейной психологии и общепризнанным нормам права.

"Ни мужской, ни женский труд в семье ни лучше ни хуже, ни дороже ни дешевле, они попросту равны, и если лица вступают в брак, то они соглашаются и принимают это. Именно такие представления о единстве, целостности и безусловном равенстве в семье закреплены законом, — разъясняет эксперт. — Например, согласно статье 34 Семейного кодекса РФ имущество, нажитое супругами во время брака, является их совместной и равной собственностью, а право на общее имущество супругов принадлежит также супругу, который в период брака осуществлял ведение домашнего хозяйства, уход за детьми или по другим уважительным причинам не имел самостоятельного дохода. Даже брачный договор, условия которого ставят одного из супругов в неблагоприятное положение, признается недействительным (статья 44 Семейного кодекса РФ). Таким образом, закон уже в достаточной степени защищает имущественные права супруга, который занимается ведением домашнего хозяйства. Вклад в благосостояние семьи и право на имущество в данном случае считаются равными. В дополнительном законодательном регулировании данное положение об имущественных правах супругов не нуждается".

Кроме того, эксперт обращает внимание, что "многие психологи и блогеры продвигают идеи о том, что мужчина должен женщине все, а женщина не должна мужчине ничего, и наоборот. Такие психологи и блогеры пользуются популярностью, так как человеку намного приятнее слушать о своих правах, а не об обязанностях. Многие мужчины и женщины находятся в информационных коконах соцсетей и уверены в своих исключительном превосходстве и невообразимой ценности, сосредоточены на эгоизме и получении удовольствия". Юрист видит в этом отчасти и причину демографических проблем национального масштаба.

"В 1981 году комедийный киножурнал "Фитиль" в короткометражке "Фамильная драгоценность" уже поднимал данный вопрос о стоимости женских услуг в семье, зачем ломать комедию в очередной раз? Конечно, и труд женщины, и труд мужчины в семье должен цениться по достоинству, но супруги должны это сами разрешать на основе взаимного уважения и взаимопонимания. Не нужно со своим калькулятором лезть в чужую семью", — заключает эксперт.