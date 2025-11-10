В Карелию закупят новое оборудование для радионуклидной диагностики

Это позволит проводить специализированные обследования внутри региона

ПЕТРОЗАВОДСК, 10 ноября. /ТАСС/. Власти Карелии привлекут почти 50 млн рублей на покупку первого в республике оборудования для однофотонной эмиссионной компьютерной томографии (ОФЭКТ). Это позволит проводить специализированные обследования внутри региона, не отправляя пациентов в федеральные клиники Москвы и Санкт-Петербурга, сообщили в Минздраве республики.

Однофотонная эмиссионная компьютерная томография - это высокочувствительный метод ядерной диагностики с использованием радиофармацевтических препаратов. Он основан на их способности накапливаться в исследуемом органе и отражать его состояние. Данный метод позволяет специалисту с большой точностью устанавливать малейшие функциональные нарушения в организме человека, в том числе еще до появления симптомов заболевания.

"В Карелии системы ОФЭКТ не было. Оборудование для такой диагностики будет приобретено в 2026 году в рамках нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь" по федеральной программе "Борьба с онкологическими заболеваниями" <...>. В проекте бюджета Карелии предусмотрена федеральная субсидия на эти цели, почти 50 млн рублей", - сказано в сообщении.

ОФЭКТ с успехом применяется в онкологии, кардиологии, неврологии и других областях медицины. В частности, в онкологии этот метод позволяет выявлять новообразования задолго до того, как они проявятся на анатомических снимках, а также уточнять стадию заболевания, выявляя отдаленные метастазы и скрытые очаги.

Система поступит в республиканскую больницу им. В. А. Баранова. Это позволит значительно расширить диагностические возможности учреждения и повысить качество медицинской помощи. Планируется проводить не менее 2 тыс. исследований в год. "Это действительно очень важное событие для здравоохранения Карелии. Приобретение системы ОФЭКТ откроет новые возможности для раннего и точного выявления заболеваний, - отметил главный врач госпиталя для ветеранов войн Олег Сухарев.