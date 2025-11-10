Кобзев: принцип сохранения природы лежит в основе турпроектов Иркутской области

По словам губернатора региона, одним из ключевых туристических проектов является "Пять морей и озеро Байкал"

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Принцип "не навреди природе и окружающей среде" становится основой для реализации проектов, направленных на экономическое и туристическое развитие Иркутской области. Такое мнение на международном деловом форуме "Большая Арктика и Сибирь" выразил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

"Если брать в целом, какие сегодня будущие для Иркутской области развиваются проекты, конечно, нам интересно приведение, скажем так, нашей территории в стабильное экологическое состояние. <…> Мы еще не так сильно готовы, как бы нам хотелось, с развитием массового туристического отдыха, но, в целом, постепенно создавая инфраструктуру, создавая условия, появляются разные способы отдыха. И мы все-таки за цивилизованный отдых <…> с точки зрения сохранения природы в том виде, в котором она была, <…> рассматриваем [развитие туризма] в балансе с экологическими требованиями, и, конечно, <…> здесь главный тезис - не навредить природе", - сказал он в ходе пленарной сессии форума.

Так, одним из ключевых туристических проектов для региона Кобзев назвал реализацию федерального проекта "Пять морей и озеро Байкал". "Понимаем, что сложности [в реализации] есть, но нам интересен этот проект, потому что мы не только будем развивать туристическую инфраструктуру, мы будем приводить экологическую инфраструктуру в тот надлежащий вид, который необходим", - подчеркнул губернатор.

Кроме того, Кобзев напомнил, что Иркутская область совместно с Бурятией начинают развивать круизный туризм по Байкалу. Так, по словам губернатора, сейчас регионы ожидают поступления двух катамаранов вместимостью 150-180 человек. "Мы используем 14 точек, где можно провести семидневный тур по озеру Байкал. Непростой проект, понимаем, что еще много сложностей, в том числе восстановление причальной инфраструктуры, портовой инфраструктуры. Мы сегодня зашли в восстановление этих проектов по казначейским инфраструктурным кредитным обязательствам, но для нас это еще раз такой проект - мы его рассматриваем с разных точек зрения, не только экономики, но и экологии", - сказал Кобзев.

