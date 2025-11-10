На Украине прихожане УПЦ пришли к ТЦК требовать освободить священника

Сотрудники военкомата ранее силой увезли настоятеля храма Черкасских новомучеников Алексея Лукаша

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Прихожане канонической Украинской православной церкви (УПЦ) пришли к территориальному центру комплектования (ТЦК, аналог военкомата) с требованием освободить священника в городе Смела Черкасской области Украины. Об этом сообщили в Союзе православных журналистов (СПЖ).

7 ноября сотрудники военкомата силой увезли настоятеля храма Черкасских новомучеников Алексея Лукаша. Ранее он уже прошел военно-врачебную комиссию и был признан ограниченно годным из-за гипертонии. Прихожане подчеркивают, что у священнослужителя проблемы со здоровьем. "Просим действовать в рамках закона", - приводит их слова СПЖ.

На Украине священнослужители не освобождаются от всеобщей мобилизации, если подпадают под нее по возрасту и состоянию здоровья. Однако в конце 2024 года украинский кабмин разрешил бронировать священников "критически важных религиозных организаций", а в начале июня Госслужба по этнополитике и свободе совести утвердила список из более чем 7,7 тыс. таких организаций. Местные СМИ сразу обратили внимание, что в нем, за несколькими исключениями, нет общин и приходов канонической УПЦ, в то время как широко представлены общины раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ), Украинской греко-католической церкви и даже религиозные организации с сомнительной репутацией. Как поясняли в госслужбе, решение о включении религиозных организаций в перечень критически важных принималось на основе "специальных критериев".