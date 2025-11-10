В Сочи открылся Международный кинофестиваль "Победили вместе"

На фестивале будут представлены фильмы из 45 стран

Редакция сайта ТАСС

СОЧИ, 10 ноября. /ТАСС/. ХХ Международный кинофестиваль документального кино "Победили вместе" имени Владимира Меньшова открылся в понедельник в Зимнем театре Сочи, передает корреспондент ТАСС. В этом году на фестивале представлены картины из 45 стран.

Как сообщил основатель фестиваля, президент Евразийской академии телевидения и радио Валерий Рузин, на фестивале будут представлены фильмы из 45 стран. Более 30 картин из Китая, США, Греции, Болгарии, Белоруссии, Республики Корея и России посвящены Великой Отечественной и Второй мировой войнам.

"Это 20-й фестиваль. Начинался он в Севастополе. Потом в силу разного рода причин он был в других городах, сейчас он в Сочи, - сказал журналистам генеральный секретарь Ассамблеи народов мира Андрей Бельянинов. - Фестиваль проходит в год 80-летия Победы. Следует сказать о победе и в Великой Отечественной войне и о победе во Второй мировой войне, потому что заявлены были фильмы из 63 стран. У нас такого еще не было за 20 лет. Насколько я знаю, 47 картин допущено к конкурсному показу".

Приветствие участникам фестиваля направила министр культуры РФ Ольга Любимова. "Фестиваль документального кино получил признание мирового профессионального сообщества. Он не только сохраняет правду о героическом прошлом нашей страны, но и открывает новые горизонты культурного взаимодействия. В этом году смотр проходит под девизом "Расширяем пространство Победы!". Особое значение придается картинам, посвященным героям современности, авторам, работающим на передовой", - говорится в тексте приветствия, опубликованном на сайте фестиваля.

Также приветствия участникам фестиваля направили специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, гендиректор киностудии "Мосфильм", народный артист РФ Карен Шахназаров, государственный секретарь Союзного государства России и Белоруссии Сергей Глазьев, полномочный представитель президента РФ в Южном федеральном округе Владимир Устинов.

Кинофестиваль "Победили вместе" имени Владимира Меньшова - крупнейший смотр документального кино на территории России. Организаторы фестиваля - Ассамблея народов мира и Евразийская академия телевидения и радио при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и Министерства культуры РФ.

ТАСС является генеральным информационным партнером фестиваля.