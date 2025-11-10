Умер преподаватель и переводчик Эрнест Цыпкин

Ему было 86 лет

Эрнест Цыпкин © ПетрГУ

ПЕТРОЗАВОДСК, 10 ноября. /ТАСС/. Переводчик и преподаватель Петрозаводского государственного университета Эрнест Цыпкин умер на 87-м году жизни. Об этом сообщили в группе кафедры немецкого и французского языков ПетрГУ во "ВКонтакте".

"Вчера, 9 ноября 2025 года, в 23 часа ушел из жизни учитель, мудрый наставник, переводчик, старейший преподаватель и хранитель традиций иняза Эрнест Иосифович Цыпкин. Он отдал инязу и кафедре немецкого, а впоследствии немецкого и французского языков 60 лет: с 1965 по 2025 годы. За это время он в буквальном смысле вырастил, воспитал и дал путевку в жизнь всем преподавателям немецкого языка Карелии", - сказано в сообщении.

В университете добавили, что Эрнест Иосифович искренне любил свое дело и до последнего работал со студентами, вел занятия, писал статьи и выступал с лекциями перед самой разной аудиторией. "Невозможно было представить себе иняз и кафедру немецкого и французского языков без Э.И. Цыпкина, а его - вне иняза и кафедры", - написали в группе кафдеры.