Путин отметил вклад лауреатов премии "Гордость нации" в сохранение наследия

© Михаил Метцель/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин направил приветствие участникам, организаторам и гостям торжественной церемонии вручения VI Всероссийской общественной премии за личный вклад в этнокультурное развитие и укрепление единства народов России "Гордость нации". Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

"Сегодня мы чествуем лауреатов этой престижной награды - деятельных, неравнодушных людей, тех, кто своим подвижническим, созидательным трудом, активным участием в востребованных временем гуманитарных, добровольческих, образовательных, просветительских проектах содействует сбережению богатейшего исторического, духовного наследия и этнокультурного многообразия народов нашей страны", - говорится в сообщении.

Глава государства отметил, что в 2025 году впервые конкурсные отборочные этапы проводились в каждом федеральном округе.

"И, конечно, отрадно, что в Год защитника Отечества и 80-летия Великой Победы учреждена специальная номинация премии. Ее название - "Одна на всех" - созвучно духу боевого братства и подлинного товарищества наших героев - ветеранов боевых действий, военнослужащих, врачей, военкоров, волонтеров, которые вместе отстаивают Отечество, сражаются и трудятся во имя будущего нашей Родины", - отметил он.

Премия "Гордость нации" учреждена с целью активизации деятельности институтов гражданского общества, работающих в сфере национальных отношений, развития добровольческого движения, мотивации личного участия граждан России в различных видах деятельности по сохранению и развитию этнокультурного многообразия, укреплению межнационального согласия и единства российской нации.