СКФУ: на Северном Кавказе стали есть больше мяса и фруктов и меньше сахара

Самыми "мясными" регионами в пресс-службе университета отметили КБР (73 кг в год) и Ставропольский край (84 кг в год)

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Потребление фруктов и овощей, а также мяса в Северо-Кавказском федеральном округе существенно возросло за последние 14-15 лет. Об этом сообщили в пресс-службе Северо-Кавказского федерального университета (СКФУ) со ссылкой на результаты анализа состояния и динамики уровня продовольственной безопасности в субъектах СКФО.

"Например, стали больше употреблять в пищу фрукты и ягоды в СКФО - с 54 кг в год до 75 кг на каждого человека. А в Кабардино-Балкарии этот показатель поднялся до 126 кг в 2024 году (для сравнения - Ингушетия - 49 кг на человека). Мясо и мясные продукты в целом на Северном Кавказе потребляли в 2010 году 52 кг, в 2024 - 67 кг. Самыми "мясными" регионами можно считать Кабардино-Балкарию (73 кг в год) и Ставропольский край (84 кг в год). А вот количество съедаемого сахара в регионах Северного Кавказа несколько снизилось: значительно меньше его стали употреблять в Ставропольском крае - с 54 кг в 2010 году до 47 в 2024 г., а в Чеченской Республике наоборот - с 39 кг - до 42 кг в год", - отметили в пресс-службе СКФУ.

Для сопоставления, в среднем по РФ, согласно имеющимся открытым данным Росстата за период с 2011 по 2024 год, среднедушевое потребление мяса возросло с 65 до 76 кг, фруктов и ягод - с 59 до 65 кг, а сахара - снизилось на 1 килограмм, с 40 до 39 кг на человека в год. Потребление хлеба и хлебопродуктов за те же периоды в СКФО снизилось с 128 до 124 кг, в целом по РФ - с 118 до 113 кг на человека в год.

"Больше всего на душу населения картофель потребляют жители в Кабардино-Балкарии - 105 кг, а менее всего - в Ставропольском крае - 74 кг. Также к числу основных продуктов питания отнесено растительное масло. Его употребление в Ставропольском крае выросло с 17,2 до 19,1 кг в год, а в Карачаево-Черкесии осталось практически неизменным 11,8 и 11,7 соответственно по периодам", - отметили в пресс-службе СКФУ. В среднем по РФ в 2024 году, согласно Росстату, картофеля потреблялось 84 кг, растительного масла - 14 кг на человека в год.

По итогам 2024 года значение показателя "Индекс производства продукции агропромышленного комплекса (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года" в СКФО составил 113,1%, превысив плановое значение на 8,5%. "Отмечу, что объем валовой добавленной стоимости, создаваемой в сельском хозяйстве СКФО, за 2024 год в текущих ценах составил 4 847,4 млрд рублей, превысив плановое значение на 20,3%. В целом, достигнутые объемы производства продукции агропромышленного комплекса по направлениям основных продуктов питания обеспечивают большую часть внутренних потребностей макрорегиона, а по некоторым направлениям - зерно, сахар, рыбопродукты - имеют экспортный потенциал", - рассказал профессор Института экономики и управления СКФУ Александр Гладилин.