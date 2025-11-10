Кравцов: в каждой школе должен транслироваться единый мировоззренческий подход

Министр просвещения отметил, что основные задачи школы - воспитание и обучение

Редакция сайта ТАСС

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов © Владимир Смирнов/ ТАСС

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Единый мировоззренческий подход должен транслировался в каждой школе России. Об этом заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов на первой стратегической сессии "Клуба директоров" в Центральном выставочном зале "Манеж".

"Проект "Клуб директоров" создан как раз для того, чтобы объединить руководителей образовательных учреждений и подчеркнуть их роль в формировании ценностных ориентиров и убеждений. Важно, чтобы единый мировоззренческий подход транслировался в каждой школе, каждом классе", - сказал он.

Министр также отметил, что основные задачи школы - воспитание и обучение. По его словам, в систему школьного образования было возвращено воспитание, созданы инструменты для работы с подрастающим поколением: появились советники по воспитанию, проводятся "Разговоры о важном", церемония поднятия флага и исполнения гимна.

"Клуб директоров" - проект, который по поручению президента Российской Федерации реализует Фонд гуманитарных проектов при поддержке Министерства просвещения РФ. Цель создания клуба - сделать директоров образовательных организаций партнерами в реализации госполитики.