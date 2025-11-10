Минздрав Заполярья посоветовал извещать врачей для выдачи привычного инсулина

МУРМАНСК, 10 ноября. /ТАСС/. Диабетики Мурманской области, получающие льготные инсулиновые препараты, в случае если выданное в аптеке лекарство не подходит, должны обратиться к врачу для получения персональной заявки на конкретный препарат. Об этом сообщили ТАСС в Министерстве здравоохранения Мурманской области.

В ходе оперативного совещания в региональном правительстве жители региона оставляли комментарии на странице губернатора Андрея Чибиса во "ВКонтакте", где сразу несколько человек написали о том, что не могут получить в аптеке привычный инсулиновый препарат, так как по рецепту выдают аналоги, которые на момент обращения есть в наличии.

"Назначение и выписывание лекарственных препаратов осуществляется лечащим врачом по международному непатентованному наименованию. В исключительных случаях, при индивидуальной непереносимости или по жизненным показаниям осуществляется назначение и выписывание лекарственных препаратов по торговым наименованиям. При возникновении нежелательных реакций на полученный препарат, пациенту важно обратиться к лечащему врачу для составления карты-извещения и решения вопроса оформления персонифицированной заявки", - рассказали в Минздраве.

В министерстве добавили, что при наличии решения врачебной комиссии и карты-извещения о нежелательной реакции на препарат или отсутствия лечебного эффекта, возможно обеспечение инсулином по торговому наименованию. В настоящее время в Мурманской области виды инсулина закуплены по международным непатентованным наименованиям.

"Закупки лекарственных препаратов осуществляются по международным непатентованным наименованиям согласно Федеральному закону от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". Победитель аукциона осуществляет поставку лекарственных препаратов по любым торговым наименованиям, которые отвечают всем заявленным характеристикам и требованиям", - пояснили в Минздраве.

Инсулин - это гормон, влияющий на метаболизм организма. При нарушенной его выработке повышается уровень сахара, вследствие чего назначают лечение с необходимостью регулярного приема инсулина. Он может быть разных типов в зависимости от происхождения, компонентности, степени очистки, скорости воздействия. Современная фармацевтика разработала большое количество препаратов, активным веществом которых выступает инсулин. На некоторые из них у разных людей могут возникать аллергические реакции, либо терапевтический эффект может отсутствовать.