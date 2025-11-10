В Черекском районе КБР отремонтируют и обустроят восемь соцобъектов в 2026 году

Глава республики Казбек Коков также отметил, что в районном центре Кашхатау и селении Герпегеж планируют капитальный ремонт дорожных объектов

НАЛЬЧИК, 10 ноября. /ТАСС/. Школы Черекского района Кабардино-Балкарии (КБР) капитально отремонтирую в 2026 году, также создадут модельную библиотеку и благоустроят четыре общественных территории. Об этом рассказал глава республики Казбек Коков.

"В планах на предстоящий год - капремонт школ в Герпегеже и Верхней Балкарии, создание модельной библиотеки в Безенги и другие объекты. Будут благоустроены общественные территории в Безенги, Аушигере, Бабугенте и Кашхатау", - сообщил глава региона по итогам встречи с руководителем администрации Черекского района КБР Аланом Кульбаевым.

Глава республики также отметил, что в районном центре Кашхатау и селении Герпегеж намечен капитальный ремонт дорожных объектов.