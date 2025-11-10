Почти 400 проектов получат гранты на общую сумму 200 млн рублей от Росмолодежи

По словам вице-премьера России Дмитрия Чернышенко, в рамках второго сезона конкурса участники представили более 11 тыс. инициатив в 19 номинациях

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Гранты на общую сумму около 200 млн рублей получат почти 400 проектов в рамках конкурса Росмолодежи. Об этом сообщили в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко со ссылкой на его слова.

"Грантовый конкурс Росмолодежи оказывает масштабную поддержку социальным инициативам нашей молодежи. С 2025 года он входит в нацпроект "Молодежь и дети", который реализуется по поручению президента Владимира Путина. По результатам экспертной оценки гранты на общую сумму около 200 млн рублей получат 394 проекта", - приводятся в сообщении слова Чернышенко.

В аппарате также отметили, что в рамках второго сезона конкурса участники представили более 11 тыс. инициатив в 19 номинациях, 149 проектов рекомендованы к присуждению грантов. Также в сентябре и октябре были проведены грантовые конкурсы на более чем 30 молодежных площадках по всей стране. 1 341 проект был представлен на публичных защитах. 245 проектов рекомендовано экспертами к присуждению грантов.

Минимальная рекомендованная сумма гранта в этом сезоне составила 74 тыс. рублей, максимальная - 1 млн рублей, средняя - 623 тыс. рублей. В топ-5 регионов по количеству заявленных проектов вошли республики Башкортостан, Карелия и Татарстан, а также Краснодарский и Пермский края, рассказали в аппарате вице-премьера РФ.