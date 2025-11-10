Медведев выразил соболезнования в связи со смертью профессора СПБГУ Толстого

Зампред Совбеза РФ подчеркнул, что профессору по праву принадлежит особая страница в истории университета

Редакция сайта ТАСС

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев © Екатерина Штукина/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев выразил соболезнования в связи со смертью почетного профессора Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Георгия Толстого. Об этом сообщили в секретариате Совбеза.

"Примите мои глубокие соболезнования в связи с кончиной Георгия (Юрия) Кирилловича Толстого. Это тяжелая и невосполнимая утрата для отечественной и мировой юридической науки. Но еще большая - для всех, кто знал этого замечательного человека, имел счастливую возможность учиться у него", - сказано в телеграмме.

Обращаясь к коллегам и близким Толстого, Медведев подчеркнул, что профессору по праву принадлежит "особая страница в истории Санкт-Петербургского университета".

"Он был одним из наиболее авторитетных ученых в сфере гражданского права. Его фундаментальные труды стали значимой частью научного наследия России и продолжают служить ориентиром для новых поколений отечественных юристов", - отметил зампред Совбеза.

Как добавил Медведев, Толстой навсегда останется в памяти людей как человек, беззаветно преданный делу всей своей жизни, наделенный особым внутренним достоинством и принципиальностью.

10 ноября в СПбГУ сообщили, что ученый-правовед, академик РАН Юрий Толстой умер на 99-м году жизни. Как следует из материалов на сайте университета, Толстой является полным кавалером ордена "За заслуги перед Отечеством". Он преподавал в вузе с 1952 года, среди его учеников были Владимир Путин, Дмитрий Медведев, Александр Бастрыкин, Константин Чуйченко, Александр Коновалов, Дмитрий Козак, Александр Гуцан. Толстой - автор более 200 научных трудов, включая 10 монографий.