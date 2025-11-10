В ЛНР студотряды за три года отправили на СВО более 17 тыс. тонн гумпомощи

Также более 500 добровольцев из Луганска вошли в состав Всероссийского студенческого корпуса спасателей

ЛУГАНСК, 10 ноября. /ТАСС/. Более 17 тыс. тонн гуманитарной помощи отправили студенческие отряды для жителей Луганской Народной Республики за три года в зону специальной военной операции (СВО). Об этом ТАСС сообщили в Луганском реготделении Всероссийского студенческого корпуса спасателей (ВСКС).

"Разгружено. Погружено. Отсортировано. Доставлено 17 тыс. тонн гуманитарного груза", - говорится в сообщении.

Отмечается также, что более 500 добровольцев из Луганска вошли в состав ВСКС (Всероссийский студенческий корпус спасателей), местное отделение которого было создано 10 ноября 2022 года.