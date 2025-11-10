ДНР по госпрограмме вовлечет в сельхозоборот около 3 тыс. га земель в 2026 году

После юридических процедур необходимо провести агрохимические обследования, чтобы определить химический состав почв, их насыщенность минералами, оценить гумусовый слой

Редакция сайта ТАСС

ДОНЕЦК, 10 ноября. /ТАСС/. ДНР присоединится к государственной программе по вовлечению земли в сельскохозяйственный оборот с 2026 года, сообщил вице-премьер - министр сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности региона Артем Крамаренко во время прямого эфира.

"Есть различные инструменты по вовлечению земли в оборот. Мы со следующего года участвуем в программе вовлечения земли в оборот - порядка 3 тыс. га у нас запланировано. Они будут подлежать межеванию и кадастрированию в следующем году. Эти работы будем выполнять совместно с ППК "Роскадастр", - сказал Крамаренко.

Он добавил, что после юридических процедур необходимо провести агрохимические обследования, чтобы определить химический состав почв, их насыщенность минералами, оценить гумусовый слой. Масштабное обследование земель началось в регионе в 2024 году. Донецкий филиал "Росагрохимслужбы" изучил в прошлом году около 30 тыс. га сельхозземель, в этом - более 30 тыс. га. Работы направлены на повышение плодородия почв.