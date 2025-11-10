В Урванском районе КБР передали госнаграды родственникам погибших участников СВО

НАЛЬЧИК, 10 ноября. /ТАСС/. Орден Мужества и медаль "Участнику специальной военной операции" передали родственникам погибших участников СВО из Урванского района Кабардино-Балкарии (КБР) Тимуру Сагандыкову и Беслану Иванову, сообщили в администрации муниципалитета.

"Медалью "Участнику специальной военной операции" посмертно награжден Беслан Иванов. Орденом Мужества - Тимур Сагандыков", - говорится в сообщении.

Отмечается, что государственные награды передали родственникам военнослужащих.

Они вручены за отвагу и самоотверженность, проявленные при выполнении задач посмертно.