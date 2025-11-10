В Дагестане на развитие проектов в горной местности предусмотрели 75 млн рублей

В рамках конкурсного отбора поступила 91 заявка

Редакция сайта ТАСС

МАХАЧКАЛА, 10 ноября. /ТАСС/. Власти Дагестана на развитие проектов в горной местности предусмотрели 75 млн рублей, сообщает региональное правительство.

"Председатель правительства Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов провел рабочую встречу с министром экономики и территориального развития республики Гаджи Султановым. Как доложил министр, в число реализуемых Минэкономразвития республики госпрограмм входит региональная программа "Социально-экономическое развитие горных территорий Республики Дагестан". На ее реализацию предусмотрены средства в размере 75 млн рублей. В рамках проведенного конкурсного отбора поступила 91 заявка", - говорится в сообщении.

Отмечается, что субсидии предусмотрены на развитие пчеловодства, покупку малогабаритной сельскохозяйственной техники, приобретение предпринимателями, работающими в горной местности, торгового оборудования, создание или модернизацию предприятий по производству промышленной продукции.

"Подведение итогов и заключение соглашений с победителями отбора запланировано на конец ноября текущего года", - добавили в пресс-службе.