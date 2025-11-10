Путин назвал "Российскую газету" одним из лидеров отечественного медиарынка

Президент России поздравил коллектив издания с 35-летием

Редакция сайта ТАСС

© Алексей Дружинин/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поздравил коллектив "Российской газеты" с 35-летием и отметил, что издание по праву считается одним из лидеров российского медиарынка.

"За минувшие годы ваше издание прошло большой, насыщенный путь и сегодня по праву считается одним из лидеров отечественного медиарынка. Без сомнения, в основе этих успехов - сплоченность коллектива газеты, понимание важности стоящих перед вами задач и верность лучшим профессиональным традициям. И конечно, стремление быть "на острие" журналистской работы, вносить свой вклад в продвижение общенациональной информационной повестки", - говорится в поздравлении, опубликованном на сайте газеты.

Глава государства выразил уверенность, что благодаря оперативной и слаженной работе коллектива издания, плодотворному сотрудничеству с талантливыми авторами, публицистами, ведущими экспертами - "Российская газета" и впредь будет подавать пример ответственного отношения к делу, пользоваться признанием преданной читательской аудитории.

"Желаю вашему коллективу смело покорять творческие вершины, реализовывать новые интересные, перспективные проекты. Всего вам самого доброго", - заключил Путин.

"Российская газета" была основана Верховным советом РСФСР и зарегистрирована 1 ноября 1990 года. До этого с 1974 года функции печатного органа Верховного совета РСФСР выполняла газета "Советская Россия". Тираж первого номера "Российской газеты", вышедшего 11 ноября 1990 года, составлял 200 тыс. экземпляров, цена - 10 копеек. Главным редактором издания в 1990-1993 годы был Валентин Логунов.