В Махачкале обсудят роль русского языка в укреплении межнационального мира

Седьмая всероссийская научно-практическая конференция с международным участием "Русский язык - гарант межнационального мира и согласия в полиэтническом регионе" состоится 13 ноября

МАХАЧКАЛА, 10 ноября. /ТАСС/. Седьмая всероссийская научно-практическая конференция с международным участием "Русский язык - гарант межнационального мира и согласия в полиэтническом регионе" пройдет 13 ноября в Махачкале. Об этом ТАСС сообщил директор республиканского центра русского языка и культуры Руслан Луговой.

"3 ноября в Махачкале начнет работу VII Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием "Русский язык - гарант межнационального мира и согласия в полиэтническом регионе". Организаторами мероприятия выступают наш центр совместно с Федеральным агентством по делам национальностей (ФАДН России)", - добавил он.

По его словам, конференция станет площадкой для обсуждения актуальных вопросов, связанных с ролью русского языка в сохранении и укреплении межнационального мира и согласия в многонациональном регионе.

"Участники конференции обсудят роль русского языка в национальных регионах Северного Кавказа, культуру русской речи в поликультурном пространстве, роль русского языка в развитии и формировании гражданского самосознания, взаимодействие культур народов Кавказа и России как залог прогрессивного развития этнического многообразия и ментального единства", - добавил Луговой.