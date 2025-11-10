Коллектив ТАСС поздравил "Российскую газету" с 35-летием

Генеральный директор агентства Андрей Кондрашов отметил, что, как и ТАСС, "Российская газета" находится на передовой защиты информационных интересов страны

Генеральный директор ТАСС Андрей Кондрашов © Сергей Савостьянов/ ТАСС

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Коллектив информационного агентства России ТАСС поздравляет "Российскую газету" с 35-летием. В поздравительной телеграмме генеральный директор ТАСС Андрей Кондрашов отметил, что издание за прошедшие годы стало подлинным символом зрелой и ответственной журналистики.

"Три с половиной десятилетия назад, когда страна стояла на пороге масштабных перемен, "Российская газета" взяла на себя миссию быть надежным ориентиром для читателей в бурном потоке событий и заложила стандарты открытого диалога власти и общества. За прошедшие годы издание стало подлинным символом зрелой, ответственной журналистики. Это газета, которой доверяют, на которую равняются, с которой сверяют курс - и в профессиональном, и в гражданском смысле",- говорится в телеграмме.

Кондрашов отметил, что сегодня, как и ТАСС, "Российская газета" находится на передовой защиты информационных интересов страны. А особая гордость - журналисты газеты, люди особого склада, патриоты и энтузиасты с активной гражданской позицией.

"За эти годы у ТАСС и "Российской газеты" сложились добрые дружеские отношения, которыми мы очень дорожим. Освещая жизнь современной России, мы вместе формируем информационную среду, адекватную запросам времени и интересам страны", - подчеркнул Кондрашов.

"Российская газета" появилась в 1990 году. Еще в 1996 году она одной из первых в стране перешла на компьютерную верстку, а к 2001 начала создавать уникальные форматы. Именно тогда родился "Деловой завтрак" - запатентованная технология прямого диалога между властью и обществом, отметили в пресс-службе "Российской газеты". В настоящее время издание одно из немногих, сохранивших бумажную версию со стотысячным тиражом.