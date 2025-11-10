ТАСС: россиян ждет самая короткая рабочая зима более чем за 20 лет

Из 90 дней рабочими будут всего 56

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Россияне в предстоящую зиму будут работать всего 56 дней из 90, что является наименьшим показателем более чем за 20 лет, следует из подсчетов ТАСС.

"Это следствие того, что у нас продолжительные выходные во время этих новогодних праздников. Впервые за много лет с 1 по 11 января включительно у нас нерабочие праздничные дни", - заявил ТАСС глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Он напомнил, что общая длительность новогодних праздников составит 12 дней с учетом нерабочего дня 31 декабря 2025 года.

В предыдущий раз таким же коротким, как в предстоящую зиму, с точки зрения рабочего времени был зимний сезон 2004-2005 гг. Обычно же на декабрь, январь и февраль приходится в общей сложности по 57-58 рабочих дней, в том числе в високосные годы. Самой длинной была рабочая зима в 2013-2014 гг. - 59 дней.

"Зима в 2026 году дарит работающим гражданам очередной приятный сюрприз. За последние 20 лет рабочих дней в эту зиму будет меньше всего - всего 56. И хорошо. Как говорил Владимир Жириновский, мы живем в северной стране, люди должны больше отдыхать", - заметил Нилов. "Пусть наши граждане смогут в суровую зиму смогут побольше находиться не на работе, а дома, с родными, с близкими, и пусть у всех будет хорошее настроение", - добавил депутат.