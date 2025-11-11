В Москве впервые рассмотрят дело по статье о нарушении военного положения

Мужчине грозит до 30 суток ареста

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Останкинский суд Москвы 19 ноября рассмотрит материал об административном правонарушении по статье о нарушении военного положения в отношении столичного жителя, которому грозит до 30 суток ареста. Как указано в имеющихся в распоряжении ТАСС документах, это первое привлечение к административной ответственности по этой статье в Московском регионе.

"Привлекаемое лицо: Кузин А. Д. по ч. 1 ст. 20.5.1 КоАП РФ. Назначено судебное заседание на 19.11.2025 16:00 мск", - сообщается на сайте столичных судов общей юрисдикции.

Санкция инкриминируемой в вину мужчине статьи 20.5.1 КоАП РФ (нарушение режима военного положения) влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 500 до 1 тыс. рублей (на должностных лиц - от 1 тыс. рублей до 2 тыс. рублей) или административный арест на срок до 30 суток. Эта статья появилась в КоАП РФ летом 2023 года. Личность привлеченного к ответственности мужчины в суде не раскрыли, как и суть претензий к нему.

С октября 2022 года военное положение действует в четырех присоединенных к РФ регионах: Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях.

Под военным положением понимается особый правовой режим, вводимый на территории РФ или в отдельных ее местностях в случае агрессии против страны или непосредственной угрозы агрессии.