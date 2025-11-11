Слуцкий предложил провести ревизию системы противодействия наркомафии

Лидер ЛДПР также призвал проверить эффективность лечения и социальной адаптации наркозависимых

Председатель партии ЛДПР Леонид Слуцкий © Виталий Смольников/ ТАСС

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий предложил провести комплексную проверку эффективности системы противодействия наркомафии в России, а также механизмов лечения и социальной адаптации наркозависимых. Об этом он заявил ТАСС.

"Наша партия предлагает провести комплексную ревизию системы противодействия наркомафии, а также лечения и социальной адаптации наркозависимых. Подключить независимых экспертов, полевых социологов, сотрудников правоохранительных органов и врачей. Дать всем выговориться и сказать правду. После чего выработать рекомендации по корректировке госполитики в данной сфере. Фракция ЛДПР готова взять на себя модерацию этой работы", - сказал Слуцкий.

По его словам, одной из основных проблем является относительная легкость организации незаконного производства наркотиков. "Оборудовать лабораторию для производства отравы ничего не стоит. Значительная доля наркотиков сегодня - это синтетика и так называемые аптечные препараты - на основе доступных веществ. Приборы и оборудование легко купить на известных маркетплейсах, которые используют преступники", - отметил депутат.

Он подчеркнул, что механизмы реализации запрещенных веществ тоже отлажены. "Только за прошлый год Роскомнадзор заблокировал 113 тыс. ссылок на сайты, связанные с распространением наркотиков. Дело важное, требующее разработки механизмов поиска хозяев подобных сайтов, разрушения инфраструктуры продаж и, по возможности, недопущения возможности просмотра их через VPN", - заключил парламентарий.