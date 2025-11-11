Авиасообщение с Камчаткой нарушилось из-за снежного циклона

В частности, были задержаны рейсы из Москвы и Магадана

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 11 ноября. /ТАСС/. Прибытие и отправка рейсов в аэропорту Елизово на Камчатке задерживаются из-за циклона, некоторые самолеты ушли на запасные аэродромы, сообщили ТАСС в пресс-службе главного аэропорта полуострова.

"Задерживаются прилеты рейсов из Москвы, Магадана, с Сахалина, из Владивостока, Хабаровска. Один рейс из Владивостока улетел на запасной аэродром в Магадан, второй - в Южно-Сахалинск. Рейс из Москвы улетел на запасной аэродром в Хабаровске", - рассказали в пресс-службе аэропорта.

Также задержаны все рейсы местных авиалиний. При этом в пресс-службе аэропорта уточнили, что аэропорт готов принимать и отправлять воздушные суда, но решения о посадке и взлете принимают экипажи самолетов.

Циклон подошел к югу Камчатки в ночь на 11 ноября, он принес в районы полуострова метель и ветер до 30 м/с. На дорогах гололедица, отменены занятия в школах Петропавловска-Камчатского и частично в Елизово. Власти Камчатки рекомендовали работодателям перевести сотрудников на дистанционный режим работы.