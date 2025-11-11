В Приамурье счет за воду на 11 млн рублей объяснили сбоем программы

Жительнице села Тамбовка принесли извинения

Редакция сайта ТАСС

БЛАГОВЕЩЕНСК, 11 ноября. /ТАСС/. Жительнице села Тамбовка Амурской области пришел счет за воду на 11 млн рублей. Ошибку объяснили сбоем в работе программы, сообщил ТАСС заместитель начальника Государственной жилищной инспекции региона Евгений Козуб.

Девушка переехала в Ярославль, но продолжала оплачивать счета за коммунальные услуги в своей квартире в Тамбовке. В квитанции за октябрь ей начислили более 11,5 млн рублей за холодное водоснабжение.

"Согласно информации, представленной ООО "Тамбовские коммунальные системы" из-за некорректной загрузки показаний приборов учета, произошел сбой в работе программы, в следствие чего были произведены неверные начисления. При обнаружении ошибки в расчетах, показания были исправлены, произведен новый расчет", - сообщил Козуб.

Уточняется, что бухгалтер, производивший начисления, связался с потребителем и принес девушке извинения.