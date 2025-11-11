РКН с мая направил в суд 15 дел о неправомерной передаче персональных данных

Изменения в КоАП РФ, позволяющие проводить административные расследования в этой сфере, вступили в силу 30 мая 2025 года

МОСКВА, 11 ноября /ТАСС/. Роскомнадзор за пять месяцев направил в суды 15 административных дел по факту неправомерной передачи персональных данных россиян. Об этом говорится в ответе ведомства зампреду Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации, сенатору Артему Шейкину (документ есть в распоряжении ТАСС).

Изменения в КоАП РФ, позволяющие проводить административные расследования в этой сфере, вступили в силу 30 мая 2025 года.

"По фактам неправомерной передачи персональных данных, повлекшим нарушение прав субъектов персональных данных, территориальными органами Роскомнадзора проведено 16 административных расследований, из них факты утечки персональных данных подтвердились в 15 случаях. В связи с чем в отношении операторов, допустивших неправомерную передачу персональных данных, составлены протоколы об административных правонарушениях по ч. 1, ч. 12 и ч. 13 ст. 13.11 КоАП РФ ("Нарушение законодательства в области персональных данных")", - сказано в документе.

Материалы административных дел, как следует из письма, направлены в суды для рассмотрения и принятия решения о привлечении виновных к ответственности.

"Уверен, что [Роскомнадзор] будет продолжать системную работу по выявлению и пресечению фактов неправомерной обработки и передачи информации о гражданах. Усиление контроля в этой сфере является необходимым условием для обеспечения цифровой безопасности и доверия граждан к современным технологиям", - отметил Шейкин

Согласно нововведениям, вступившим в силу в мае 2025 года, новые размеры штрафов устанавливаются для коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей. Так, штраф за утечку персональных данных граждан составит от 3 млн до 5 млн рублей, если утечка коснулась данных более 1 тыс. физлиц или 10 тыс. идентификаторов. В случае, если утечка затронула данные более 10 тыс. граждан или не менее 100 тыс. идентификаторов, штраф составит от 5 млн до 10 млн рублей. За утечку данных более 100 тыс. граждан или более 1 млн идентификаторов устанавливается штраф от 10 млн до 15 млн рублей.