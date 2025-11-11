Чичваркин не стал продавать свою квартиру в Москве

В материалах дела также говорится, что предприниматель скрылся от следствия

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Предприниматель Евгений Чичваркин (признан иноагентом в РФ), заочно арестованный по уголовному делу о распространении фейков о Вооруженных силах РФ и нарушении порядка деятельности иностранного агента, не стал продавать принадлежащую ему квартиру в Москве. Об этом говорится в имеющихся в распоряжении ТАСС материалах дела.

"Защитник отмечает, что у Чичваркина имеется место проживания в Москве, квартира, находящаяся в собственности. Материалами дела также установлено, что [фигурант дела] от следствия скрылся, имеются данные о его нахождении за пределами РФ в течение длительного времени, что обоснованно явилось основанием для его розыска следственными органами, а затем и для организации в отношении него международного розыска", - говорится в документах.

При этом адвокат бизнесмена настаивает, что его подзащитный от органов следствия не скрывался, задолго до возбуждения уголовного дела стал проживать за пределами РФ и о факте возбуждения уголовного дела на момент избрания ему заочной меры пресечения не знал.

Кроме того, по мнению представителя защиты, у Чичваркина якобы отсутствует цель скрываться от следствия или суда, так как тот является "известным и успешным" предпринимателем, "в связи с чем ему незачем заниматься преступной деятельностью", а также угрожать кому-либо из возможных свидетелей или участников уголовного судопроизводства по его делу.

В середине сентября 2025 года бизнесмен был заочно арестован сроком на два месяца Дорогомиловским судом Москвы. Согласно решению суда первой инстанции, срок ареста будет исчисляться с момента передачи Чичваркина правоохранительным органам России в случае экстрадиции или депортации на территорию страны, либо с момента его фактического задержания. Мосгорсуд в октябре признал законным это решение, оно вступило в силу.

Чичваркин обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ по мотивам политической ненависти) и ч. 2 ст. 330.1 УК РФ (уклонение от обязанностей иностранного агента). Ранее он дважды был оштрафован за нарушение правил деятельности иноагента. Минюст РФ включил его в перечень иностранных агентов в июне 2022 года. Чичваркин постоянно проживает за пределами РФ.