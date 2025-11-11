МВД: загранпаспорт нельзя изымать из-за написания ФИО латиницей

Как следует из материалов ведомства, допускается различная передача фамилии и имени транслитерацией

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Одни и те же имя и фамилия в загранпаспорте могут быть транслитерированы по-разному, поэтому транслитерация не может быть основанием для его изъятия. Это следует из материалов МВД РФ, с которыми ознакомился ТАСС.

"Транслитерация в заграничном паспорте не может быть основанием для его изъятия", - говорится в материалах.

В них поясняется, что допускается различная передача фамилии и имени. Например, они могут быть транслитерированы с кириллицы на латинский алфавит простым замещением букв в соответствии с международными стандартами и требованиями к машиночитаемым проездным документам.

В ведомственных приказах, которые изучил ТАСС, говорится, что при желании заявитель может изменить написание фамилии и имени латиницей в оформленном документе. Сделать это можно на основании свидетельства о рождении, заключении или расторжении брака, вида на жительство или другого документа, дающего право постоянного проживания гражданину за рубежом. Также основанием для изменения написания ФИО может быть ранее выданный заграничный паспорт или паспорт гражданина иностранного государства.

В декабре 2023 года в силу вступили поправки к закону, которыми сформулированы основания для признания заграничных паспортов недействительными. Среди них - наличие в документе недостоверных сведений, в частности, если они отличаются от данных из государственной системы миграционного и регистрационного учета. Речь идет о персональных данных человека, информации о его детях, гражданстве, окончании срока действия паспорта, а также о несоответствии фотографий.