РАН: найдены образцы метеорита, пролетевшего над Тверской и Новгородской областями

Предварительные исследования показали, что он относится к обыкновенным хондритам

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Специалисты обнаружили образцы метеорита, пролетевшего 27 октября над Тверской и Новгородскими областями. Об этом сообщается в Telegram-канале Института геохимии и аналитической химии им. В. И. Вернадского Российской академии наук (ГЕОХИ РАН).

"Найдены первые образцы метеоритного вещества, выпавшего после пролета яркого болида в Тверской и Новгородской областях 27 октября 2025 года! <...> Предварительные исследования, проведенные в ГЕОХИ РАН сегодня, показали, что метеорит, скорее всего, относится к обыкновенным хондритам (каменные метеориты) группы LL6", - говорится в сообщении.

В Институте уточнили, что образцы вещества поступили в лабораторию метеоритики и космохимии ГЕОХИ РАН, Музей истории мироздания в Дедовске и Уральский федеральный университет в Екатеринбурге. Исследования и поиски продолжаются.