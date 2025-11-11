Миронов призвал повысить военные пенсии и выплаты ветеранам

Председатель партии "Справедливая Россия" также предложил обеспечить бывших военнослужащих жильем

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Председатель партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов считает, что нужно повысить пенсии военным пенсионерам до размера денежного довольствия военнослужащих.

"Одно из ключевых требований "Справедливой России" - повышение размера военных пенсий до уровня 100% от денежного довольствия военнослужащих", - сказал Миронов ТАСС в День военного пенсионера.

Он также обратил внимание на необходимость повышения ежемесячных выплат ветеранам боевых действий до прожиточного минимума. "В России большое число военных пенсионеров, которые прошли Афганистан, Чечню и другие горячие точки. Однако имеют за это лишь небольшую надбавку к пенсии, что несправедливо", - отметил депутат.

Также он предлагает обеспечить бывших военнослужащих жильем, в первую очередь всех ветеранов боевых действий, независимо от того, когда они встали на учет как нуждающиеся в улучшении жилищных условий.