На Урале ожидаются дождь и мокрый снег

Также в некоторых регионах УрФО прогнозируют ветер до 16 м/с

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 ноября. /ТАСС/. Синоптики прогнозируют дождь, мокрый снег и ветер до 16 м/с 11 ноября в части регионов Уральского федерального округа (УрФО). Об этом сообщили в региональных гидрометцентрах.

"[В Тюменской области 11 ноября] облачно с прояснениями, ночью местами небольшие умеренные осадки, днем небольшие осадки. Ночью температура воздуха до минус 12 градусов, днем - до минус 3 градусов. Местами порывы ветра до 16 м/с", - говорится в сообщении уральского гидрометцентра.

В Свердловской области погода облачная с прояснениями, местами небольшие осадки, ночью - мокрый снег, а на дорогах гололедица, ветер до 9 м/с. Температура ночью - до минус 10 градусов, а днем потеплеет до плюс 2 градусов. В Курганской области - облачно, небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, местами гололед, порывы ветра до 10 м/с. Днем будет до плюс 4 градусов, ночью похолодает до минус 4 градусов.

В Челябинской области облачно с прояснением, ночью местами небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Днем потеплеет до плюс 6 градусов, ночью столбики термометров опустятся до минус 3 градусов, порывы ветра до 13 м/с. По данным Обь-Иртышского гидрометцентра, в Югре - облачно с прояснениями, ветер до 11 м/с, ночью температура воздуха будет до минус 17 градусов, а днем - до минус 6 градусов.

На Ямале днем ожидается небольшой снег, местами изморозь и туман. Днем - до минус 22 градусов, ночью - до минус 36 градусов, порывы ветра до 12 м/с.