Трутнев: участники СВО могут возглавить центр "Воин" во Владивостоке

Среди потенциальных кандидатов рассматриваются бойцы 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты

Редакция сайта ТАСС

Зампред правительства РФ - полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев © Сергей Бобылев/ ТАСС

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Участники специальной военной операции из 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты могут возглавить центр "Воин" во Владивостоке. Об этом ТАСС сообщил вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев.

"Нам нужны специалисты, люди, обладающие боевым опытом, авторитетом, те, которые смогут возглавить центр "Воин" в Приморье. Я хорошо знаком с работой 155-й бригады морской пехоты, знаю, что приморцы, дальневосточники в целом доблестно сражаются на специальной военной операции. И я уверен, что за этим дело не встанет. Мы найдем тех замечательных людей, которые центр "Воин" в Приморье возглавят", - сказал вице-премьер.

Трутнев отметил, что есть два основных препятствия для создания центра - финансирование и кадры. "Во-первых, нужно найти деньги. Мы обсудили этот вопрос с [премьер-министром России] Михаилом Мишустиным, и он поддержал наше решение по Приморью и Дальнему Востоку. Во-вторых, у нас есть кадровая проблема. Нам нужны люди, которые станут основой кадрового центра "Воин", - пояснил вице-премьер.

Ранее Трутнев поручил создать во Владивостоке филиал центра военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи "Воин".

Центр "Воин" создан по поручению президента РФ Владимира Путина 1 декабря 2022 года. Его миссия - подготовка нового поколения патриотов, любящих Родину и умеющих ее защищать. Филиалы центра работают в 21 регионе России с охватом всех федеральных округов и исторических территорий.