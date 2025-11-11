В ОП предупредили об уголовной ответственности за инвестиции в прокси-фермы

Жертва такой преступной схемы потеряет еще и деньги, отметил член комиссии по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Инвестиции в деятельность прокси-ферм - сети IP-адресов, которую пользователь получает через свои подключения к интернету - могут не только оставить россиян без денег, но и повлечь уголовную ответственность. Об этом сообщил ТАСС член комиссии ОП по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.

"Инвестиции в прокси-фермы - это новый вид обмана россиян. Мне в ОП стали поступать обращения от этих потерпевших. Когда ваши прокси арендуют, ваши IP выступают маскировкой для чужих подключений. В этом и заключается их дополнительный риск, так как людей еще используют для кол-центров мошенников, что ведет привлечение потерпевшего к уголовной ответственности. То есть, человек теряет не только деньги", - сказал Машаров.

По его словам, организаторы этой преступной схемы обещают стабильный заработок, легкую установку и настройку модемов, а также оперативную поддержку. При этом, для легализации своей деятельности мошенники создают российские юридические лица, а также заслуживающий доверия сайт и раскрученный ботами телеграм-канал с якобы большой и проверенной аудиторией.

"Итог один - проект схлопывается за считаные дни, а организаторы объясняют это регуляторными рисками, новыми законами. Далее следует "красивая" история о релокации бизнеса в другие регионы, просьбы немного потерпеть и инвестировать еще средства", - рассказал Машаров.

В результате "инвесторы" остаются ни с чем, более того, вынуждены платить по кредитам.

"Перед тем как начать "инвестировать", убедительная просьба проверить наличие разрешительных лицензий российских регуляторов, трезво оценить свои силы, тогда сбережете свои деньги, силы, время, здоровье и не станете соучастником преступления", - сказал Машаров.