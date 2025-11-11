В РПЦ отметили важность прозрачности и участия добровольцев в сборе средств

Председатель Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению протоиерей Михаил Потокин отметил, что постоянным принципом работы является сбор информации о региональных нуждах на местах

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Сбор средств, осуществляемый Русской православной церковью для своего социального служения, строится на принципах прозрачности трат, безналичности расчетов и участии внешних добровольцев. Об этом в интервью ТАСС рассказал председатель Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению протоиерей Михаил Потокин.

"В наших региональных центрах на Донбассе работают в основном не штатные сотрудники, а добровольцы, люди, которые едут помогать в свой отпуск. Это, опять-таки, некая гарантия от всех обвинений: у нас пять тысяч свидетелей нашей деятельности, которые сами там были, сами раздавали помощь и видели тех людей, которым мы помогаем. Думаю, возможность участия в помощи любого человека - одна из самых важных вещей. Если все видят, что вы делаете, это - главный гарант вашей честности и того, что вы тратите средства на то, что действительно нужно", - сказал он.

По словам священника, также для благотворительной деятельности очень важна прозрачность трат. "Так, Синодальный отдел по благотворительности не имеет наличных средств: все пожертвования поступают на банковские счета в безналичной форме. За каждую пожертвованную копейку мы несем ответ, и это можно проверить. Поэтому если где-то ищут каких-то там скелетов в шкафу, то у нас и шкафа нет, можно не искать", - добавил он.

Глава Синодального отдела заметил, что полная открытость позволяет "в любой момент предъявить любому контролирующему органу все, что мы потратили и куда". Он также рассказал, что методики гуманитарной помощи Церкви подразумевают "фиксацию всех просителей и всей выдаваемой им помощи".

Протоиерей уточнил, что постоянным принципом работы отдела является сбор информации о региональных нуждах от компетентных людей на местах. "Мы всегда опираемся на информацию от епархиальных архиереев в каждом регионе. У их помощников по социальному служению есть связь с точками помощи, где мы работаем. И местные показывают нам, где особенно трудно и где необходима помощь", - заключил отец Михаил.

Полный текст интервью будет опубликован в 12:00 мск.