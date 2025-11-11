В регионах Северо-Запада России ожидаются дождь, снег и похолодание

В частности, в Вологодской области прогнозируют до минус 4 градусов

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Осадки в виде дождя и снега, а также отрицательные температуры ожидаются во вторник в большинстве регионов Северо-Западного федерального округа, сообщили ТАСС в региональных метеослужбах.

В Республике Коми под влиянием циклонического вихря ожидаются сильные снегопады, метели, гололед. В Воркутинском районе ветер усилится в порывах до 17-22 м/с. Температура в ночные часы составит от минус 4 градусов на юге Коми до минус 18 на севере. Днем на юге от плюс 1 до минус 5, на севере региона - до 13 градусов мороза.

В Ненецком автономном округе ожидается облачно с прояснениями, местами туман. Пройдет небольшой снег, на северо-востоке округа без существенных осадков. Прогнозируется ветер 12-14 м/с, температура минус 6-11 градусов, на востоке округа до 20 градусов мороза, на западе округа до 0 градусов.

В Вологодской области во вторник облачная с прояснениями погода, что способствует понижению температуры до минус 4 градусов, местам гололедица. Днем ожидается около нуля или слабый минус. 11 ноября погоду Мурманской области будет определять западная периферия циклона с центром на севере Республики Коми: местами пройдет снег, температура воздуха составит минус 1-6 градусов.

По данным Севгидромета, в Архангельской области будет облачно с прояснениями. Небольшие, местами умеренные осадки, преимущественно в виде снега; днем в западной половине области без существенных осадков. Ветер 4-9 м/с, температура от минус 3 до плюс 2 градусов.

Теплый ноябрь

"Текущий ноябрь продолжает радовать теплом, но не балует солнцем. В Великом Новгороде оно выглядывало всего на два часа. Завтра ожидается преимущественно облачная погода, кое-где с короткими прояснениями. В первой половине ночи не исключены небольшие моросящие осадки, утром местами туман. Ветер слабый. Температура воздуха в течение суток плюс 2-7 градусов", - сообщили в Новгородском гидрометцентре.

В Псковской области 11 ноября ожидается пасмурная погода, до обеда пройдет небольшой дождь. Воздух в дневные часы прогреется до плюс 7 градусов, ночных заморозков не ожидается. Ветер слабый - с порывами не более 3 м/с.

В Калининградской области будет облачная погода, местами возможен небольшой дождь, сообщили ТАСС в региональном главке МЧС России. Ночью и утром местами туман, при котором видимость составит 500 -1 000 м. Ветер ночью переменного направления до 5 м/с, днем юго-западный 1-6 м/с. "Температура воздуха ночью будет плюс 3-8 градусов, днем 6-11 градусов тепла", - уточнили в ведомстве.