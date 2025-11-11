Кинокомпания "Белая стрела" выпустила тизер фильма с участниками СВО

Героический боевик планируют показать на федеральных телеканалах и онлайн-кинотеатрах России

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Кинокомпания "Белая стрела" запустила частично снятый на передовой при поддержке Фонда президентских грантов тизер первого в России художественного полнометражного фильма "Батюшка", в котором снимаются участники специальной военной операции. Героический боевик планируют показать на федеральных телеканалах и онлайн-кинотеатрах России в годовщину начала СВО - 24 февраля 2026 года, сообщил ТАСС президент АНО "Кинокомпания "Белая Стрела", актер, режиссер, продюсер Роман Высоцкий.

"Мы запустили тизер кинофильма "Батюшка", эпизоды которого были сняты на передовой. Это будет уникальный фильм, основанный на реальных событиях, героический - о вере в Бога, военных священниках России, об участниках специальной военной операции на Украине. Все 40 бойцов, о которых мы рассказываем, погибли, в живых осталось несколько человек. <…> Фильм еще полностью не смонтирован, работа продолжается, но нам хотелось бы, чтобы тизер, а потом и сам фильм, посмотрели как можно больше людей", - сказал он.

В съемках фильма, помимо участников СВО, снимались российские актеры Эдуард Флеров, Михаил Солодко, Владимир Тимофеев, Михаил Васьков, Владимир Антоник и другие. Военным консультантом фильма выступил действующий участник СВО, проходивший службу в штурмовых подразделениях, ветеран боевых действий, член Союза писателей России, поэт Олег Прусаков с позывным Дырокол.

Жанр кинофильма, снятого при поддержке Фонда президентских грантов, - героический боевик, военный фильм, его длительность составит около двух часов. Съемки проходили, в частности, в Херсонской области - в районе поселка Алешки и села Великие Копани. Несколько эпизодов кинокартины снимали в кинокомплексе "Белая стрела" в Волгограде, а также в Московской области на съемочной базе кинокомпании в поселке Жаворонки.

"Мы сейчас ведем переговоры о показе кинокартины на федеральных телеканалах и в онлайн-кинотеатрах России именно в годовщину начала СВО - 24 февраля 2026 года", - добавил Высоцкий.