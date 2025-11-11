Разработана система для проведения экзаменов у мигрантов в цифровом формате

"Flow-migrant и Odin", созданная в ТГУ, объединяет все этапы экзаменационного процесса: от подачи заявки до получения сертификата

ТОМСК, 11 ноября. /ТАСС/. Цифровую систему проведения экзаменов у иностранных граждан по русскому языку, истории России и основам законодательства разработали в Томском государственном университете (ТГУ). Она позволяет сделать сдачу экзаменов прозрачной, ей воспользовались уже более 110 тыс. иностранных граждан, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

По данным Минобрнауки РФ, в России действует 92 центра тестирования иностранных граждан. С 2026 года все они будут обязаны проводить экзамен исключительно в цифровом формате. Планируется, что это позволит исключить человеческий фактор, повысить объективность оценивания и снизить нагрузку на специалистов, участвующих в организации экзаменов. ТГУ также является одним из центров тестирования.

"Экзамен проходит полностью в цифре. Мы фиксируем лицо человека и экран его компьютера, исключаем доступ к заданиям заранее, а оценка тестовой части проводится автоматически. Это тысячи прозрачных и объективных процедур, которые помогают сделать экзамен современным и честным. Сдающие экзамен отмечают удобство цифрового формата: можно заранее выбрать дату и время, записаться онлайн и пройти экзамен без ожидания в живой очереди. Это делает процесс более комфортным и предсказуемым для участников", - сказала координатор проекта в ТГУ Алина Иванова.

Новая система "Flow-migrant и Odin", разработанная в вузе, объединяет все этапы экзаменационного процесса: от подачи заявки до получения сертификата. Туда входит идентификация личности, автоматическая проверка тестовой части, видеофиксация экзамена и формирование итоговой отчетности. Все данные хранятся на российских серверах, а сама система внесена в реестр отечественного программного обеспечения.

Экзаменуемый регистрируется онлайн, загружает документы и выбирает удобное время экзамена. При прохождении тестирования система фиксирует изображение с камеры, экран компьютера и аудиторию, что исключает любые попытки нарушений. Проверка ответов выполняется автоматически, а результаты формируются сразу после завершения экзамена. Сейчас ТГУ готовит внедрение технологий искусственного интеллекта для автоматической оценки устной части экзамена.

В вузе отметили, что более 35 государственных центров тестирования иностранных граждан в России уже перешли или находятся в процессе подключения к цифровой системе. Она уже доказала свою эффективность: более 110 тыс. иностранных граждан прошли экзамен через нее.