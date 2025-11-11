График движения поездов МЦД-2 поменяется с 11 по 13 ноября

Это связано с возведением нового путепровода

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Поезда МЦД-2 будут следовать по измененному графику с 11 по 13 ноября. Об этом сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

"В графике движения поездов на втором Московском центральном диаметре (МЦД-2) введут временные изменения. Это связано с возведением нового путепровода через пути МЦД-2 для соединения улиц Добролюбова, Складочной и Двинцев с автомобильной дорогой", - говорится в сообщении.

Отмечается, что с 11 по 13 ноября после 23:00 мск интервалы движения составов увеличатся до 20-50 минут. Кроме того, после полуночи и до пяти утра изменятся пути движения некоторых поездов.