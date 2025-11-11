В Ханты-Мансийске за сутки выпало около пятой части от месячной нормы осадков

В городе работает снегоуборочная техника

Редакция сайта ТАСС

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 11 ноября. /ТАСС/. Сильный снег прошел в Ханты-Мансийске 10 ноября и в ночь на 11 ноября, за сутки выпало около пятой части от месячной нормы осадков. Об этом сообщили ТАСС в отделе метеопрогнозов Ханты-Мансийского ЦГМС.

Как передает корреспондент ТАСС, в Ханты-Мансийске вечером 10 ноября и в ночь на 11 ноября шел сильный снег. Сейчас во многих дворах сугробы, жители расчищают площадки, чтобы на машинах добраться до места работы и не застрять. Также активно работает снегоуборочная техника.

"За минувший день - с 8 утра до 20 часов вечера - в Ханты-Мансийске выпало 2 мм осадков, еще 1,8 мм за нынешнюю ночь", - сказала собеседница агентства.

При этом, по ее словам, норма за месяц в Ханты-Мансийске - 21,2 мм осадков.

Ранее в Югре региональное ГУ МЧС со ссылкой на синоптиков предупредило жителей, что 10 ноября в Ханты-Мансийском автономном округе ожидаются сильный снег, ветер порывами 15-18 м/с.