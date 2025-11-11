Уоррен Баффетт потратит $1,3 млрд на благотворительность

Кроме того, миллиардер больше не будет писать ежегодный отчет холдинга Berkshire Hathaway и выступать на ежегодном собрании акционеров

НЬЮ-ЙОРК, 11 ноября. /ТАСС/. Один из богатейших людей мира Уоррен Баффетт намерен прекратить публичную деятельность и передать благотворительным фондам порядка $1,3 млрд, следует из опубликованного письма 95-летнего миллиардера акционерам его холдинга Berkshire Hathaway.

Речь идет о четырех фондах, принадлежащих детям Баффетта: The Susan Thompson Buffett Foundation, The Sherwood Foundation, The Howard G. Buffett Foundation и NoVo Foundation. Он передаст им 2,7 млн акций Berkshire Hathaway. Агентство Bloomberg оценило их стоимость в $1,3 млрд.

Кроме того, миллиардер больше не будет писать ежегодный отчет компании и выступать на ежегодном собрании акционеров. "Как говорят британцы, я затихаю", - прокомментировал свое решение Баффетт.

В мае в интервью газете The Wall Street Journal Баффетт объявил об уходе с поста генерального директора Berkshire Hathaway из-за старости. Он также заявлял, что вице-президент компании Грег Абель станет его преемником.

В 1965 году Баффетт приобрел контрольный пакет акций близкого к банкротству текстильного предприятия Berkshire Hathaway и превратил его в холдинг, управляющий активами компаний, работающих в различных сферах. В их числе ведущие американские банки, производители техники. Баффетт входит в число богатейших людей в мире, журнал Forbes оценивает его состояние более чем в $150 млрд.