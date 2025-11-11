На Камчатке из-за циклона более 1,5 тыс. человек ожидают вылета

Самолеты из-за непогоды были вынуждены совершить посадку на запасных аэродромах в Магадане, Хабаровске и Южно-Сахалинске

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 11 ноября. /ТАСС/. Свыше полутора тысяч человек ожидают вылетов на запасных аэродромах в связи с мощным циклоном на Камчатке, сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура.

"В связи с неблагоприятными погодными условиями в Камчатском крае воздушные суда авиакомпаний "Сибирь", "Аврора" и "Аэрофлот", выполнявшие рейсы в Петропавловск-Камчатский из Владивостока, Новосибирска и Москвы, были вынуждены совершить посадку на запасных аэродромах в Магадане, Хабаровске и Южно-Сахалинске. Транспортные прокуроры контролируют соблюдение перевозчиками прав пассажиров задержанных рейсов. Ожидают вылетов более 1,5 тыс. граждан", - сообщает ведомство.

Также в Петропавловске-Камчатском на 12 ноября перенесены рейсы Камчатского авиапредприятия в Тиличики, Палану, Усть-Камчатск и Никольское. Полеты будут продолжены после улучшения погодных условий.

Циклон подошел к югу Камчатки в ночь на 11 ноября, он принес в районы полуострова метель и порывистый ветер до 30 м/с. На дорогах гололедица, отменены занятия в школах столицы Камчатки и частично в Елизове. Власти Камчатки рекомендовали работодателям перевести сотрудников на дистанционный режим работы.