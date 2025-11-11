В Кузбассе детей в детсадах отправили домой из-за ОРВИ и пневмонии

Также на дистант были переведены 91 детей в 4 школах региона

Редакция сайта ТАСС

КЕМЕРОВО, 11 ноября. /ТАСС/. Детский сад в Кемеровской области полностью закрыт на карантин в связи с распространением ОРВИ и внебольничной пневмонии, также приостановлена работа восьми групп в восьми детских садах. Об этом сообщили ТАСС в Министерстве образования Кузбасса.

В конце октября в министерстве сообщали, что приостановлена деятельность 5 детских садов, а также 20 групп в 16 детских садах для 626 детей. Также на дистант были переведены 91 детей в 4 школах региона.

"Приостановлена деятельность одного детского сада (16 детей) в Ижморском муниципальном округе, восьми групп в восьми детских садах (192 ребенка) в Новокузнецке, Ленинск-Кузнецком и Таштагольском районах. Классов и школ на карантине нет", - проинформировали в министерстве.

По данным Роспотребнадзора, на прошлой неделе зарегистрировано 9,2 тыс. случаев ОРВИ, что на 22% ниже показателя предыдущей недели. Против гриппа в регионе привиты 777 тыс. человек (30,5% населения).