Стилист Лисовец назвал самые удачные цвета для встречи Нового года

По мнению эксперта, наиболее выигрышными будут розовый, красный и черный оттенки

Редакция сайта ТАСС

© Сергей Савостьянов/ ТАСС

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Российский стилист Влад Лисовец назвал розовый, красный и черный самыми удачными цветами для новогодней ночи. В разговоре с ТАСС он подчеркнул, что наряд должен быть не только праздничным, но и удобным.

"Я все время говорю, что одежда в новогоднюю ночь должна быть удобной. <…> Я бы избегал белых оттенков в наряде - эти вещи можно запачкать и начать переживать. Розовый в этом году особенно [уместен], наверное потому, что есть тренд на 2000-е, - все оттенки розового, красный, а всегда беспроигрышный вариант - черный и быть чуть-чуть блестящим, но не сильно, чтобы не затмить елку", - отметил стилист. Он также порекомендовал в новогоднюю ночь иметь два наряда - "на первые два часа и на оставшееся время".

По мнению эксперта, новогодний образ может быть как нарядным, так и элегантным без излишней вычурности. "Не обязательно в новогоднюю ночь по старой традиции быть королевой или принцессой - в платье с перьями и блестками. Это могут быть черные или коричневые брюки (последний цвет, кстати, очень трендовый), белая рубашка, черный пиджак. <…> Бархат - беспроигрышный вариант, кружево тоже в моде. Образ должен быть не столько модным, сколько элегантным и праздничным", - сказал Лисовец.

Стилист отдельно дал рекомендации для мужчин. По его словам, в новогоднюю ночь выигрышно смотрится классика с элементами праздничного стиля. "Приятно и красиво, когда мужчина в пиджаке, даже если он сочетает это с обычными брюками или джинсами. Галстук - это тренд, можно поэкспериментировать с сочетаниями: рубашка с клетчатым пиджаком и полосатым галстуком, или наоборот рубашка в горох, клетчатый пиджак и однотонный галстук", - подчеркнул он.

Кроме того, стилист отметил важность аксессуаров. "Даже если вы не успели нарядиться, обязательно [накрасьте] губы, [наденьте] серьги, колье. Заправьте рубашку или футболку в джинсы, наденьте ремень и встаньте на небольшой каблук - и у вас уже будет праздничный вид", - заключил он.