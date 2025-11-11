Матвиенко поздравила спикера Нацассамблеи Анголы с 50-летием независимости страны

История дипломатических отношений РФ и Анголы "имеет много ярких примеров плодотворного и обоюдовыгодного сотрудничества, основанного на принципах уважения и учета интересов друг друга", отметила председатель СФ

Редакция сайта ТАСС

Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко © Михаил Терещенко/ ТАСС

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поздравила председателя Национальной ассамблеи Анголы Каролину Серкейру с годовщиной независимости этой республики.

"От имени Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации и от себя лично поздравляю вас с 50-летием независимости Республики Ангола", - сказано в письме.

Россию и Анголу, подчеркнула Матвиенко, связывают искренняя дружба и чувство солидарности, рожденные в годы героической борьбы ангольцев за национальное освобождение. "В России хорошо помнят первого президента Республики Ангола Антонио Агостиньо Нето, чьи политическая деятельность и поэтическое творчество стали символами непоколебимого стремления народа Анголы самостоятельно выбирать путь развития", - отметила Матвиенко.

По ее словам, история дипломатических отношений РФ и Анголы, 50-летие установления которых также празднуется сегодня, "имеет много ярких примеров плодотворного и обоюдовыгодного сотрудничества, основанного на принципах уважения и учета интересов друг друга".

День независимости - национальный праздник Республики Ангола. 11 ноября 1975 года была провозглашена независимость страны от Португалии.