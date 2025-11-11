Матвиенко поздравила спикера Нацассамблеи Анголы с 50-летием независимости страны
МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поздравила председателя Национальной ассамблеи Анголы Каролину Серкейру с годовщиной независимости этой республики.
"От имени Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации и от себя лично поздравляю вас с 50-летием независимости Республики Ангола", - сказано в письме.
Россию и Анголу, подчеркнула Матвиенко, связывают искренняя дружба и чувство солидарности, рожденные в годы героической борьбы ангольцев за национальное освобождение. "В России хорошо помнят первого президента Республики Ангола Антонио Агостиньо Нето, чьи политическая деятельность и поэтическое творчество стали символами непоколебимого стремления народа Анголы самостоятельно выбирать путь развития", - отметила Матвиенко.
По ее словам, история дипломатических отношений РФ и Анголы, 50-летие установления которых также празднуется сегодня, "имеет много ярких примеров плодотворного и обоюдовыгодного сотрудничества, основанного на принципах уважения и учета интересов друг друга".
День независимости - национальный праздник Республики Ангола. 11 ноября 1975 года была провозглашена независимость страны от Португалии.