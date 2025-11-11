В Коми впервые покажут материалы о первом промышленном предприятии республики

В экспозиции представят малоизвестные материалы, дополненные современными фотографиями и виртуальной панорамой местности

СЫКТЫВКАР, 11 ноября. /ТАСС/. Материалы о первом в Коми промышленном предприятии Сереговском солеваренном заводе, который работал с XVI века до 2004 года, впервые представит Национальный музей Республики Коми. Музей покажет масштаб производства, на месте которого позднее был создан и первый в Коми курорт, рассказала ТАСС заведующая отделом культурно-образовательных программ Национального музея Наталья Хозяинова.

"Впервые большой публике будут представлены чертежи амбара, чертежи и схемы музея под открытым небом, который планировалось создать в 1987-1988 годах в селе Серегово, но дело не было доведено до конца. Эти материалы помогут посмотреть на целый комплекс мероприятий, который был задуман, чтобы сделать это место туристически привлекательным. Серегово - это первое промышленное предприятие в Коми по добыче соли", - рассказала ТАСС куратор выставки.

Над проектом по созданию музейного комплекса работа велась в 1987-1988 годах по заказу Минкультуры Коми АСССР. На тот момент завод еще работал, в Серегово сохранились два амбара: XVIII века, который сгорел в 1993 году, а также амбар XIX века, сохранившийся до наших времен. Тогда же можно было увидеть важню - весовую во входной группе на сользавод.

"На выставке мы постарались показать, какой был масштаб производства и проекта. На сегодня в Серегово сохранилось всего ничего - амбар XIX века и Никольская рассолоподъемная башня, переименованная в советское время в Октябрьскую. Остальное утрачено. Еще в 2003 году поступали последние данные о промышленной добыче соли. Официальной датой закрытия Сереговского сользавода считается 28 декабря 2004 года. Выставка организована и для того, чтобы общественность задумалась, нужно ли сохранить наследие, как это сделать", - отметила куратор.

Экспозиция покажет малоизвестные материалы, дополненные современными фотографиями и виртуальной панорамой местности. Представят эскизы дизайн-проектов, популяризирующие первый в Коми курорт. Выставка "Историко-архитектурный музей Коми АССР "Солеваренный завод в селе Серегово" (на основе материалов управления Республики Коми по охране объектов культурного наследия) откроется 11 ноября в 15 часов и будет работать до 11 декабря.

О сользоводе

По архивным данным, Сереговский сользавод, расположенный на окраине села Серегово, на берегу реки Вымь, вел историю с XVI века, в этих местах находились огромные залежи соли, массивы леса, удобные речные пути к рынкам сбыта. Расцвет промысла приходится на конец XVII, когда выпаривалось до 300 тыс. пудов соли в год, работало более 200 постоянных рабочих, прибывали солевары из Сольвычегодска, Тотьмы, Солигалича и других соляных городов. Сереговскую соль поставляли по рекам в Вологду, а оттуда - на крупнейшие рынки сбыта, соль продавали в Москве, Архангельске, Устюге, Вятке. Завод переходил от одних владельцев к другим, в июне 1918 года он был национализирован, производство модернизировали. Перед Великой Отечественной войне на заводе работало до 60 человек, вываривалось до 2 тыс. тонн соли в год. В 1972 году построили современное здание завода. В 2001 году он обанкротился, и 28 декабря 2004 года Арбитражный суд Коми принял решение о его ликвидации.