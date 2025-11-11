На Камчатке проверяют школьные столовые после сообщений о насекомых в хлебе

Партию хлебобулочных изделий изъяли

Редакция сайта ТАСС

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 11 ноября. /ТАСС/. Проверка качества питания организована в школах Мильковского района Камчатского края после сообщений о хлебе с насекомыми. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

"Прокуратура Мильковского района организовала проверку качества питания в школах по сообщениям в соцсетях. Из публикаций следует, что в столовой КГОБУ "Средняя школа №2" детям подали хлеб с личинками и насекомыми. Осуществлен выезд, визуальный осмотр подтвердил наличие в хлебе посторонних объектов", - говорится в сообщении.

Те же мероприятия провели в школе №1, куда также поступил некачественный хлеб. Партию хлебобулочных изделий изъяли. К проверке привлечены специалисты территориального подразделения Роспотребнадзора. По итогам проверки примут меры реагирования.