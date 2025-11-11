Токаев: в Алма-Ате откроют филиал российской школы "Сириус"

АСТАНА, 11 ноября. /ТАСС/. Отношения Казахстана и России в сфере образования динамично развиваются, в крупнейшем городе республики Алма-Ате будет построен филиал для российской школы поддержки талантливых детей "Сириус". Об этом сообщил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

"За последние годы образовательное партнерство вышло на новый уровень: открыт филиал МГИМО в Астане, а в Омске начал работу филиал Казахского национального университета имени аль-Фараби - первое представительство зарубежного вуза на территории России. Это не просто подготовка кадров и укрепление академических связей - это прочные мосты реального доверия и подлинного стратегического сближения. К тому же принято важное решение о строительстве филиала российской школы "Сириус" в Алма-Ате", - написал он в своей статье в "Российской газете", опубликованной в преддверии государственного визита в Россию.

Токаев отметил, что в Казахстане сейчас работают девять филиалов российских вузов и такое сотрудничество является важным для формирования интеллектуального фундамента. "Особое значение придается взаимодействию в научно-образовательной сфере. Высокотехнологические проекты невозможны без квалифицированных специалистов", - уточнил президент.

По его словам, Казахстан и Россия также укрепляют сотрудничество между учреждениями культуры, в том числе музеями, театрами, галереями, библиотеками и в сфере киноиндустрии. Планируется проведение совместных форумов по темам спорта и науки.

В 2015 году на базе олимпийской инфраструктуры Сочи был открыт образовательный центр "Сириус". Он создан по инициативе президента РФ Владимира Путина и находится под его патронажем. В июле 2019-го фонд "Талант и успех" учредил научно-технологический университет "Сириус". Позже открылись президентский лицей, колледж, средняя специальная музыкальная школа.